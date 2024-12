El Real Madrid golea al Girona y se acerca al liderato

El Real Madrid dejó atrás este sábado las derrotas en Liverpool y en Bilbao con una goleada por 0-3 en Girona que sirvió para sacar petróleo del empate del Barcelona ante el Real Betis y situarse a dos puntos del liderato con un partido pendiente y para que Daniel Yáñez debutara con el primer equipo, aunque Carlo Ancelotti lamentó dos nuevas lesiones: Jude Bellingham y Ferland Mendy.



Bellingham, Arda Güler y Kylian Mbappé calcaron el 0-3 del año pasado en el Estadi de Montilivi para recuperar la confianza antes del trascendental encuentro del martes en Italia contra la Atalanta y pusieron fin a la buena dinámica del equipo de Míchel Sánchez en LaLiga EA Sports, después de tres triunfos y un empate. El martes recibirá al Liverpool en una final para sus ambiciones en la Liga de Campeones.



Después de la eliminación en la Copa del Rey, tan dolorosa e inesperada, ante un rival de Segunda Federación con un jugador de campo como portero en los penaltis, el Girona saltó al césped con ganas de reivindicarse y sometió al Madrid. En los primeros cinco minutos ya tuvo tres centros peligrosos y Bojan Miovski no supo domar un gran pase de Miguel Gutiérrez al vértice del área chica.



La presión adelantada del equipo de Míchel, tan superior en intensidad, ahogaba e incomodaba a un Madrid con dificultades para sacar la pelota jugada desde atrás y llegar a campo rival. No hubo noticias de los hombres de ataque en los primeros minutos. Hasta que Jude Bellingham intentó dejar solo a Kylian Mbappé con un gran pase, pero Ladislav Krejci, de nuevo imperial, neutralizó el peligro de manera providencial.



Bryan Gil y Donny van de Beek acariciaron la escuadra y también se animó Yáser Asprilla, protagonista tras dejar atrás su lesión. Míchel cambió los once titulares de la Copa y el equipo acosó al Madrid. Antes de la media hora Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni, titular en el eje de la zaga en el sitio de Raúl Asencio, suplente, ya lo habían probado desde lejos, como consecuencia de la falta de ideas en el último tercio.



Aparecían muestras de frustración en Bellingham o Mbappé y el Girona, dueño del encuentro, coleccionaba méritos para adelantarse, pero perdonó. Y el Madrid no. Creció y primero avisó con un chut de Brahim Díaz desde la frontal del área que topó con una gran parada de Paulo Gazzaniga. Y conquistó el 0-1 a los 36 minutos, después de una presión alta y una recuperación de Fede Valverde.



Miguel rechazó el pase de la muerte de Brahim, pero el balón quedó muerto y Bellingham inauguró el marcador con un remate fuerte que pasó por debajo de las piernas de Oriol Romeu y Gazzaniga, para enlazar el quinto partido de liga con gol. El Girona había sido mejor, pero un encuentro más le penalizó la falta de gol.



Mbappé, en el ojo del huracán por su rendimiento, cerró una primera mitad muy gris con una tarjeta amarilla por protestar y abrió la segunda mitad fallando un mano a mano ante Gazzaniga, aunque Gil Manzano invalidó la acción por una clara mano en el inicio de la jugada. Poco después el portero argentino evitó la sentencia visitante con una parada sensacional a cabezazo de Tchouaméni.



Pero el 0-2 acabó cayendo, en el minuto 55 y obra de Arda Güler. El turco recibió un pase al hueco de Bellingham, batió a Gazzaniga con un disparo cruzado y celebró con rabia su primer gol del curso.



El Madrid perdió a Bellingham por un pinchazo en el muslo, pero a falta de media hora finiquitó el duelo. Mbappé, asistido por Luka Modric, volvió a castigar la espalda de la defensa catalana al convertir un nuevo balón en profundidad en el tercer gol de la noche, con un chut potente al palo largo. Fue la redención del francés y la sentencia del Girona, tan falto de contundencia en las dos áreas.



Asprilla siguió persiguiendo el gol y también Arnaut Danjuma, pero el Girona, segundo equipo más goleador de LaLiga pasada, ha perdido olfato y pegada. Gazzaniga evitó el 0-4 de Mbappé y Krejci vio la quinta amarilla y será baja para el partido de Mallorca, pero se ganó el aplauso de Montilivi con una nueva carrera salvadora para frustrar el gol de Endrick.