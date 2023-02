El Real Madrid sin margen de error ante Valencia y Mallorca

El Real Madrid se mide al Mallorca el domingo en la 20ª fecha de LaLiga sin margen de error si no quiere seguir alejándose del líder Barcelona, que recibe al Sevilla el domingo.



Los merengues son segundos a ocho puntos de los azulgranas, a la espera de lo que ocurra este jueves en el Santiago Bernabéu en el partido aplazado contra el Valencia de la 17ª fecha de Liga.



"No estamos teniendo el ritmo del año pasado, lo está haciendo mejor el Barcelona", reconocía el miércoles el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti.



El entrenador merengue aseguró, no obstante, que "tenemos mucha confianza en que podremos pelear hasta el final".



Una victoria este jueves permitiría al Real Madrid afrontar su encuentro en Mallorca a cinco puntos de los azulgranas, pero no lo tendrá fácil ante el correoso Mallorca del 'Vasco' Aguirre.



El equipo insular, que perdió 2-0 con el Cádiz en la última jornada liguera, tratará de reaccionar y sumar tres puntos que le sigan acercando a la zona europea de la tabla.



- Un Barcelona lanzado -

En cabeza, el Barcelona se afianzó en el liderato al ganar el miércoles 2-1 al Betis en un partido aplazado de la 17ª fecha de LaLiga, antes de recibir a un necesitado Sevilla el domingo.



El equipo andaluz, que sigue a sólo dos puntos de los puestos de descenso, tratará de seguir con su reacción en el campeonato español tras sumar dos victorias consecutivas.



"La ilusión es máxima, estamos en un buen momento también en eso. Tenemos confianza y la moral para conseguir éxitos", dijo el entrenador barcelonista, Xavi Hernández, tras la victoria sobre el Valencia.



El Barça, que ya puede contar con Robert Lewandowski tras cumplir su sanción, ha ganado nueve de sus últimos encuentros del campeonato español.



En la lucha por la 'zona Champions' de LaLiga, el Atlético tratará de afianzarse en su cuarto puesto sumando tres puntos ante un Getafe, que apunta en la penúltima posición de la clasificación.