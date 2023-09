"El recambio ya empezó", asegura el DT de la selección chilena, Eduardo Berizzo

El DT argentino sostuvo que la gran presencia de jóvenes en el plantel es demostración de que el relevo de la llamada 'generación dorada', encabezada por Alexis Sánchez y Arturo Vidal, ya está en marcha.



"Trece futbolistas de 25 de esta nómina tienen menos de 26 años y hay 14 sub23 esperando esa oportunidad. (...) Esa renovación ya empezó, no la tengo que venir a contar aquí", dijo Berizzo en rueda de prensa.



El técnico aseguró que solo sus dirigidos estuvieron cerca de abrir el marcador. "Generamos las ocasiones más claras, sobre todo en la primera parte. (...) Ellos (Colombia), prácticamente, claras durante todo el partido no tuvieron", sentenció, aunque reconoció que en la segunda parte "se equiparó el trámite".



Destacó la actuación de la selección chilena, "una actitud muy alta, una entrega física muy importante para equipar a un rival con muy buenos futbolistas".



"Salimos fortalecidos del partido. Nos hubiese encantado ganar, pero todo suma", dijo Berizzo al comentar el partido con que Chile suma su primer punto en el intento de llegar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México-2026.



Al ser consultado sobre la falta de gol de la Roja, se mostró confiado: "Debemos seguir insistiendo, ya caerán los goles".



"La gente por el nombre propio no mete goles, sino el funcionamiento del equipo. Tenemos en Alexis (Sánchez) a un jugador goleador, tenemos que suministrarle balones para que pueda marcar. Pero es una problemática del equipo, no de alguien puntual", aseveró.



El próximo 12 de octubre Chile vuelve a jugar de local, esa vez ante Perú. "Ojalá (...) realicemos una actuación similar a la de hoy (ante Colombia), y nos quedemos con tres" puntos, dijo Berizzo.