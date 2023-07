"El resultado ante el Barcelona será lo menos importante", afirma Ancelotti

El 'Clásico' del fútbol español del sábado en el AT&T Stadium de Arlington (afueras de Dallas) será el tercero que disputen en Estados Unidos, con un balance de dos victorias azulgranas en 2017 en Miami y el año pasado en Las Vegas.



"El Madrid intentará jugar un partido con lo mejor teniendo en cuenta que es pretemporada", afirmó Ancelotti en la sala de prensa del estadio de los Dallas Cowboys de football americano (unos 80.000 asientos)



"El resultado es lo menos importante. Lo más importante es seguir progresando en un test que será muy exigente porque el rival es muy fuerte", dijo el italiano sobre el eterno rival.



Por el momento, el equipo blanco cuenta por victorias sus dos primeros amistosos de la gira estadounidense, ante el AC Milan (3-2) y el Manchester United (2-0).



"Estos partidos son una oportunidad para poner a punto la máquina. Lo estamos haciendo bien y queremos seguir", afirmó Ancelotti.



Como viene haciendo hasta ahora, el técnico no quiso abordar los reportes de un acercamiento entre el Paris Saint-Germain y el Madrid para un posible traspaso de Kylian Mbappé.



"No me molesta la pregunta. Solamente no la contesto", dijo Ancelotti, que reiteró su confianza en sus actuales delanteros.



"Lo que tenemos es suficiente. Estamos completos enfrente. Los nuevos, Brahim y Joselu, han demostrado que pueden aportar en lo ofensivo", señaló.



De acuerdo con medios españoles, el Real Madrid fue informado de que el precio del traspaso de Mbappé se acerca a los 250 millones de euros (unos 275 millones de dólares), una cifra que estaría tratando de recortar para acometer su fichaje esta misma temporada.



En el reporte de bajas, Ancelotti avanzó que la única ausencia volverá a ser el joven turco Arda Güler, que sigue sin debutar por molestias físicas.



También se mostró satisfecho con las condiciones del AT&T Stadium, una cancha candidata a albergar la final del Mundial de 2026 y cuyo césped generó numerosas críticas durante la pasada Copa Oro de la Concacaf.



"El estadio es fantástico", afirmó. "El césped no es espectacular, pero se puede jugar un buen partido. Es un césped bueno. La pelota se mueve bien, no hay rebote. Si no jugamos bien, no es por el césped".