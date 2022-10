El seleccionador croata en peregrinaje antes del Mundial de Catar

El seleccionador croata ya había peregrinado en el pasado a Medjugorje, donde hace 41 años, adolescentes habrían asistido a apariciones de la Virgen María, supuestas apariciones que no son reconocidas por el Vaticano.

"Toda mi vida he sido creyente y es así como he educado a mis hijos también. Intento ir a misa cada domingo. La fe me da la fuerza, siempre tengo un rosario en mi bolsillo y rezo antes de cada partido", había declarado en 2017 en una entrevista a Glas Koncila, un semanario católico en Croacia.