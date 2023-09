El seleccionador inglés Gareth Southgate denuncia las burlas contra Harry Maguire

El defensa central de Manchester United cumplió su 59º partido internacional, pero su actuación se vio ensombrecida por un autogol. En el banquillo al inicio del partido, fue abucheado sin piedad cuando entró tras el descanso.



Harry Maguire, incluido en el once ideal de la Eurocopa 2021, se convirtió en blanco de burlas desde hace algún tiempo en el Manchester United, aunque es elemento importante de la selección inglesa de Gareth Southgate.



"Es una broma", dijo el seleccionador. "Nunca he conocido a un jugador tratado de esta manera, no por los aficionados escoceses, sino por nuestros propios comentaristas, expertos, poco importa quiénes sean", añadió.



Tras el partido, Southgate describió primero el gol en contra como "desafortunado", añadiendo sobre Maguire: "está bien, es genial. Hemos ganado un bonito partido, ha jugado un gran papel en el encuentro".



El seleccionador dijo no quejarse del comportamiento de los aficionados escoceses, pero añadió que era "una consecuencia del tratamiento ridículo que el jugador sufre desde hace mucho tiempo".



"Es un pilar importante del segundo equipo de Inglaterra más coronado de éxitos desde hace décadas. Es un elemento esencial de este período", aseguró.



Los aficionados ingleses, de todas maneras, corearon el nombre de Maguire a lo largo del segundo tiempo en Hampden Park: "Harry Maguire, gana 3-1", tras el gol de Harry Kane, que sucedió a los de Foden y Bellingham en el primer período.