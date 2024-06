El sello de los extremos en la selección boliviana

Trabajo de gimnasio por la mañana y de campo por la tarde en el Trinity College Atletic Center, de Connecticut. Hasta allí llegó la selección nacional comandada por Antonio Carlos Zago y ahí mismo volvió a resaltar otro dato: el gran momento de Roberto Carlos Fernández y de Jaume Cuéllar, dos legionarios a los que se apuesta por los dos extremos.



Bolivia debuta este domingo (18:00 hb) en Texas ante el anfitrión en EEUU y cada vez hay menos dudas en torno al once que arrancará. Fernández, que dejó al ruso FC Baltika y que puede recalar en el polaco Legia de Varsovia, está en gran forma. Es rápido, encarador por izquierda y dueño de una potente pegada, aspecto que Zago apunta a aprovechar.



Hizo un buen partido frente a Ecuador trepando de manera frecuente y aguantando a los espigados ecuatorianos cuyo nivel físico marcó diferencia. Participó menos ante Colombia, pero igual fue titular, siendo una vía de escape cuando la presión fue asfixiante. Se nota que ha evolucionado en su juego y está mejor que cuando arrancó este ciclo.



El otro que también es un indiscutible para Zago es Jaume Cuéllar. Milita en el Barcelona B de España y tiene la rebeldía que el técnico busca. Juega como extremo por derecha y no solo fue titular ante Argelia, Andorra, México y Ecuador, sino que también apunta a arrancar frente a EEUU. Hace buenas diagonales lo que permite construir en ofensiva.



Jaume tiene roce, ya que además de formarse en España, jugó en el Calcio de Italia, en primera, para luego volver a la segunda del país ibérico en el Lugo. Hoy su realidad es el Barcelona B donde alterna, pero en la selección ya se ganó su espacio y no piensa cederlo, más allá que asoman jugadores como Lucas Chávez y Rodrigo Ramallo, dos jugadores en subida.



Antes Jaume venía y no jugaba, en cambio ahora es prioridad, más allá que no estuvo ante Colombia por previsión. Fernández es más extremo que lateral, pero también tiene vocación de marca. Normalmente como enlace entre ambos juega Ramiro Vaca y delante de ellos Carmelo Algarañaz, que es la apuesta en ofensiva. Es a ellos a quienes el seleccionador confía el ataque.



Los demás legionarios son Gabriel Villamil, Boris Céspedes y Miguel Terceros, aunque alternan. Quizá Terceros es el que tiene más minutos en los últimos partidos, pero también ha respondido, como sucedió ante Ecuador que ingresó en el compoemento y marcó. Él y Villamil, son más apuestas a futuro que presente y en esta etapa buscan aprovechar al máximo los partidos de exigencia que vienen.



Céspedes es para Zago el reemplazante natural de Leonel Justiniano en la zona de contención pero aún no ha logrado convencer a pleno. Así se viene Bolivia que buscará, con Roberto Carlos y Jaume Cuéllar, romper una mala racha de 3.297 días sin poder ganar en la Copa América.



LA VERDE EN PROCURA DE ROMPER UNA MALA RACHA EN ESTE TORNEO