El Tigre recibirá a Guabirá con la garantía de seguir en la cima del Clausura

The Strongest buscará estirar la diferencia en el torneo Clausura. El equipo paceño recibirá a Guabirá este martes a partir de las 18:00 en el estadio Hernando Siles. En caso de una derrota, el Tigre no corre el riesgo de caer de la punta, ya que, con 34 unidades, le saca cinco puntos de ventaja a su escolta Always Ready (29) y seis a su archirrival Bolívar (28).