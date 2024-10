El Tigre rugió en Cochabamba; venció 4-2 a Universitario

The Strongest logró un triunfo vital en Cochabamba al vencer 4-2 a Universitario de Vinto en un duelo correspondiente a la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional, que se jugó este sábado en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.



Desde el inicio, el partido prometía ser emocionante, y así lo fue hasta el final. En los primeros minutos, la disputa se centró en el mediocampo y no hubo muchas emociones. Sin embargo, fue Universitario quien dominó las acciones y poco a poco comenzó a aproximarse a la portería defendida por Guillermo Viscarra, quien estuvo atento en cada intento del cuadro local.



Las jugadas más claras para la ‘U’ nacieron de los pies de Rodrigo Llanos y Raúl Castro, quienes se encargaron de alimentar al único hombre en punta: Yerko Vallejos.



Por su parte, The Strongest empezó a mejorar en la recta final de los primeros 45 minutos. Con lo poco que propuso, encontró su recompensa. En la última jugada de la primera mitad, llegó la apertura del marcador para el Tigre gracias a una gran definición de Rodrigo Ramallo, quien no desaprovechó la oportunidad.