El torneo Clausura se reanudará el viernes 12 de julio

FECHA 5

Viernes 12 de julio

Real Santa Cruz 15:00 Royal Pari

Independiente 18:00 Guabirá

Always Ready 20:00 Real Tomayapo

Sábado 13 de julio

San Antonio 15:00 Oriente P.

Aurora 17:30 GV San José

The Strongest 20:00 Universitario

Domingo 14 de julio

Nacional Potosí 15:00 Wilstermann

Blooming 17:00 Bolívar



FECHA 6

Viernes 19 de julio

Universitario 15:00 Real Santa Cruz

Royal Pari 20:00 Blooming

Sábado 20 de julio

Real Tomayapo 15:00 Nacional Potosí

GV San José 17:30 The Strongest

Wilstermann 20:00 San Antonio

Domingo 21 de julio

Independiente 15:00 Aurora

Bolívar 17:30 Always Ready

Oriente P. 19:30 Guabirá