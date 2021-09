El torneo volverá con la punta en juego y un par de clásicos

Escucha esta nota aquí

El torneo Único de la División Profesional reanudará su marcha con la disputa de la fecha 18, desde el 11 de septiembre, después del receso destinado a la triple fecha de las eliminatorias de la Copa del Mundo 2022.

Destaca el encuentro entre Blooming y Bolívar a jugarse en el estadio Tahuichi Aguilera el martes 14 de septiembre, en el cierre de la jornada que arrancará el sábado 11.

La academia cruceña empezará a disputar puntos claves por su complicada situación en la parte baja de la tabla de posiciones. Ocupa el antepenúltimo, solo por encima de San José y Real Potosí.

El celeste paceño recuperó lugares tras reencontrarse con el triunfo y mira de reojo al líder The Strongest.

Otro partido que genera expectativa es el que sostendrán Wilstermann y Oriente Petrolero en el estadio Félix Capriles, el domingo 12. El Albiverde es sexto a nada más que dos puntos del aviador. Si gana, se consolidará entre los que disputan un lugar en la Copa Libertadores, si pierde, será desbancado por el cochabambino.

Ese día, un poco más tarde, habrá otro duelo de “campanillas”, el que protagonizarán The Strongest e Independiente, primero y tercero a dos puntos de distancia. Si ganan los capitalinos, pueden asumir el liderazgo, de lo contrario, el Tigre seguiría arriba.

El torneo se reanudará el sábado 11 de septiembre con el partido entre Royal Pari y San José, desde las 15:00, en el Tahuichi. Una buena oportunidad para el local, que ocupa el cuarto puesto, de seguir acortando distancia con los tres que están arriba en la tabla: The Strongest, Always Ready e Independiente.

El domingo 12 de septiembre también jugará Real Potosí con Real Tomayapo.

El lunes 13, Guabirá será local ante Aurora, en el debut de Tucho Antelo como nuevo entrenador azucarero; mientras que Atlético Palmaflor recibirá a Nacional Potosí.

La fecha 18 se cerrará el martes con los duelos entre Always Ready y Real Santa Cruz, y el mencionado entre Blooming-Bolívar.

Always, segundo en la tabla, a solo un punto de The Strongest, jugará conociendo el resultado del atigrado ante Independiente. Y podría convertirse en el nuevo líder.

Lea también Fútbol Carlos Lampe: “Tenemos que sacar puntos en Uruguay” Luego del empate ante Colombia en La Paz, el arquero de la selección boliviana dijo que los puntos perdidos en casa se tienen que recuperar de visitante

​