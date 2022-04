El uruguayo Martín Lasarte deja de ser el técnico de la selección chilena de fútbol

Escucha esta nota aquí

El uruguayo Martín Lasarte dejó de ser el técnico de la selección chilena de fútbol, luego que no lograra clasificar al Mundial de Catar-2022, informó este viernes, Francis Cagiggao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile.



"He estado en conversaciones con Martín Lasarte y Pablo Milad (presidente de la federación chilena). Hemos llegado a un consenso conjuntamente de que no se le renovará el contrato de Martín", indicó Cagiggao en conferencia de prensa.



Lasarte, de 61 años, fue nombrado técnico de la selección chilena en febrero de 2021, en reemplazo del colombiano Reinaldo Rueda. Un año después, es cesado en sus funciones luego que la Roja quedó fuera de Catar, el segundo mundial al que no asiste el seleccionado chileno de manera consecutiva.



"Martín tiene su responsabilidad y yo también la mía, pero creo que todos somos responsables: jugadores, técnicos, dirigentes, prensa. Quizá el aficionado es el único inocente por dramatizar, que tampoco hay que hacerlo", afirmó Cagiggao.



Lasarte estuvo en la banca de Chile durante las clasificatorias por 14 partidos, de ellos ganó cuatro, perdió siete y empató tres. Finalmente, la Roja quedó en el séptimo lugar del premundial sudamericano.



El fin del ciclo de Lasarte coincidiría por la salida de algunos jugadores de la llamada generación dorada del fútbol chileno que dieron dos copas América (2015-2016) y clasificaron a dos mundiales consecutivos, Sudáfrica-2010 y Brasil-2014.



"Gracias a la generación dorada por permitirnos soñar y ver que se puede llegar a lograr cosas que parecían inalcanzables. Ahora tocará apoyar a los que siguen, a los que están y los que vendrán. A construir un nuevo sueño. Vamos Chile", dijo el futbolista José Pedro Fuenzalida, quien a sus 36 años se despidió de la Roja.



¿Y el nuevo técnico?

Mirando al futuro, Cagiggao sostuvo que no buscarán un técnico "interino" y que se deberá buscar al nuevo encargado de la Roja tomando aspectos importantes como un acotado presupuesto que no puede competir con otros de la región.



La idea es que el próximo técnico inicie una "regeneración" del equipo y también para enfrentar los compromisos que el seleccionado chileno tiene para este año.



"Ya hay partidos confirmados. Jugaremos en junio con Corea, jugaremos en Japón dos partidos. Personalmente a mí me gustaría en base a mis pensamientos deportivos que hubiera un entrenador instalado previo a esa fecha, porque hay mucho trabajo por hacer", afirmó.



Pero la danza de los nombres para nuevo entrenador ya se mueve al son de las predicciones de los medios deportivos locales.



Entre los que más suenan están los argentinos Ariel Holan, hoy técnico del León de México, Sebastián Beccacece, DT del Defensa y Justicia argentino y exayudante técnico de la selección chilena, y Ricardo Gareca, actual responsable de la selección peruana que jugará el repechaje por un cupo al Mundial de Catar.



