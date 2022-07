El videoarbitraje en el fútbol boliviano: auspiciosa inauguración, pero con polémica de por medio

Entre el viernes y el domingo se disputó la primera fecha del torneo Clausura y la atracción de esta inaugural jornada de la División Profesional del fútbol boliviano fue la implementación del videoarbitraje (VAR) en cada uno de los partidos.

DIEZ conversó con un dirigente, un entrenador y un ex árbitro FIFA sobre esta novedad en el balompié nacional.

Los tres coinciden que el uso de este recurso tecnológico ayudará a que nuestros árbitros tengan un importante apoyo para impartir justicia en el campo de juego.

Cabe señalar, que de los ochos partidos de la primera fecha, los más comentados fueron las decisiones que tomaron los árbitros en los partidos Blooming-Bolívar y Guabirá-Always Ready.

Marco Peredo, ex presidente de la desaparecida Liga del Fútbol Profesional Boliviano y ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el VAR se convierte en un reparador de justicia.

“Con Blooming fue evidente que sin el videoarbitraje el resultado pudo ser diferente. Anuló un gol por off side cuando era evidente la posición correcta del jugador que lo marcó. En este partido se corrigieron errores garrafales”, sostuvo el exdirectivo.

Peredo ponderó el uso de la tecnología para aplicarlo en el fútbol y que en ciertos casos hace notar los errores y horrores de las decisiones de los jueces que controlan un partido.

“Lo de Montero fue un escándalo porque en el penal el árbitro ni siquiera consultó al VAR o en todo caso no sabemos si le avisaron que fue una falta clarísima contra el jugador de Guabirá”, sostuvo.

Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, que como entrenador clasificó tres veces a Guabirá a Copa Sudamericana, destacó la implementación del videoarbitraje en el fútbol boliviano y puso como claro ejemplo de su efectividad lo que pasó con los dos goles de Blooming a Bolívar.

“Me parece muy bien que haya VAR en los campeonatos porque ayuda mucho a los errores que a veces los árbitros cometen porque quieren o porque simplemente se equivocan”, expresó.

Antelo dijo que se vio los ochos partidos de la primera fecha del torneo Clausura e hizo énfasis en el duelo Blooming-Bolívar.

“Si no fuera por el VAR seguro que después del primer gol de Blooming, que en principio no lo convalidó, la jugada seguía. Lo mismo pasó en el segundo porque ya se había cobrado off side. En este partido se comprobó que si hacía falta el VAR en nuestro fútbol”, acotó.

Al igual que Peredo observó la actitud del árbitro (José Jordán) del partido de Montero entre Guabirá y Always Ready, que favoreció a los alteños por 1-0, pero que al final fue motivo de reclamos de parte de los azucareros, quienes consideran que no cobró un penal y que les anuló un gol legítimo por un supuesto fuera de juego.

“Me pareció raro que ni siquiera el árbitro acudió al videoarbitrjae. Debió solicitar asistencia porque me pareció que la falta penal fue muy evidente”, señaló.

El ex árbitro FIFA Joaquín Anteaquera, que el domingo fue miembro de las tres personas que trabajaron en el VAR del partido entre Guabirá y Always Ready, la primera fecha del torneo Clausura fue positiva porque gracias a las intervenciones del videoarbitraje se resolvieron situaciones que generaron dudas.

“Hay que seguir trabajando para que en las otras fechas se mejore situaciones como la rapidez en las decisiones, pero con todo lo que se ha visto considero que se tuvo un buen trabajo de parte de los árbitros en la primera fecha”, dijo.

Antequera destacó las decisiones que tomó el árbitro del encuentro entre Blooming y Bolívar, especialmente en los goles y en la expulsión de Paúl Arano por una dura entrada a Bruno Savio.

“Con las imágenes revisadas desde distintos ángulos se determinó que la tarjeta no era amarilla para el jugador que cometió la falta sino roja. Lo mismo pasó con los goles”, sostuvo Antequera.

También se refirió al penal que el árbitro del partido entre Nacional Potosí y Aurora, Ivo Méndez, cobró en primera instancia y que después rectificó que no lo era al revisar la jugada en las imágenes que le proporcionó el VAR.

“Yo estuve trabajando en Montero. En el gol que se le anuló por fuera de juego se tuvo que trazar líneas mediante las imágenes para comprobar que estaba adelantado. También hubo un reclamo por un penal a favor de Guabirá. En esa jugada hay una supuesta sujeción del defensor (Daniel Medina) sobre el rival (Layonel Figueroa) pero es un mínimo toque por el que después el jugador se tira”, dijo.

