El Villarreal se sube al podio liguero, el Athletic tropieza con el Espanyol

El Villarreal goleó 4-0 al Elche, este domingo en la 4ª jornada de la Liga, subiendo así al tercer puesto del campeonato español, que lidera el Real Madrid, mientras el Athletic cayó 1-0 en San Mamés ante el Espanyol.



Los goles de Gerard Moreno (26), el argentino Giovani Lo Celso (36), el francés Francis Coquelin (89) y José Luis Morales (90+2) permitieron al Submarino Amarillo ponerse a dos puntos de los merengues e igualar con el segundo, el Barcelona.



"Me ha gustado el control del partido con balón y sin balón. Ha sido importante saber responder cuando el rival nos ha exigido", aseguró el técnico del 'Submarino', Unai Emery, tras el encuentro.



El Villarreal dominó por completo al Elche, que apenas logró inquietar la portería defendida por Gerónimo Rulli.



El equipo ilicitano sigue sin conocer la victoria en lo que va de temporada y se encuentra inmerso en la zona de descenso a Segunda División.



La tercera victoria liguera del Villarreal supone una nueva inyección de moral antes de recibir al Lech Poznan polaco el jueves en la Conference League.



"Hay que seguir y no parar porque nos queremos ver ahí arriba", dijo el delantero Gerard Moreno.



- Espanyol sorprende al Athletic -

Menos suerte tuvo el Athletic de Bilbao al que su derrota 1-0 en casa ante el Espanyol impidió que pudiera subirse al podio de la Liga y meterse en puestos de Champions.



"Hay muchas maneras de perder un partido. En este caso no te lo acabas de explicar del todo", lamentó el técnico, Ernesto Valverde, tras un partido que dominaron los 'Leones', pero no pudieron cerrar.



El Athletic llevo el peso del partido, pero a siete minutos del final, Martin Braithwaite, llegado al Espanyol desde el Barcelona, aprovechó un pase en profundidad para batir a Unai Simón (83).



Los vascos acosaron la portería contraria en busca del empate, pero no lograrían dar la vuelta al marcador.



"El control ante el Espanyol ha sido nuestro y un error nos ha costado los tres puntos", consideró Álex Berenguer.



En el último partido del día, el Valencia se anotó su segunda victoria de la temporada al aplastar 5-1 al Getafe, al que noqueó en apenas un cuarto de hora.



Toni Lato abrió el marcador (7), que ampliaron el brasileño Samuel Lino (14), cedido por el Atlético de Madrid, Samuel Castillejo (15), Nicolás González (64) y Hugo Duro (67) en un partido dominado por los valencianistas ante un Getafe, en el que el Gastón Álvarez hizo el tanto del honor (77).



El 'Geta' sigue sin conocer la victoria en este inicio de temporada y con un único punto se encuentra inmerso en la zona de descenso.



El Valencia, en cambio, reanuda con la victoria tras dos derrotas consecutivas en su afán por acercarse a la cabeza del campeonato.



En el primer encuentro del día, el Osasuna ganó 2-1 al Rayo Vallecano sobre la campana, para meterse en zona europea.



El Osasuna (se adelantó con un tanto de Aimar Oroz (54), pero Florian Lejeune igualó para el Rayo (75) antes de que el minuto 90, Rubén García diera tres puntos de oro para el equipo navarro.



"Queremos ser un equipo más completo cada semana", aseguró el técnico del Osasuna Jagoba Arrasate.