Eliminatorias: Bolivia, la única selección con puntaje ideal en la doble fecha de septiembre

Bolivia no solo logró tres puntos vitales en Santiago ante Chile, sino que acumuló seis al hilo y se convirtió en la única selección en lograr puntaje perfecto en la doble fecha de Eliminatorias de septiembre. Los triunfos frente a Venezuela y Chile permiten al equipo de Óscar Villegas posicionarse a tan solo un punto de la zona de clasificación directa para la próxima cita mundialista, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.



Los desbordes de Roberto Carlos Fernández y los goles de Carmelo Algarañaz y Miguel Terceros en el Estadio Nacional le valieron a la selección una victoria histórica (2-1) que puso fin a una larga racha negativa de 31 años sin conocer triunfos en condición de visitante en Eliminatorias Sudamericanas.



No siempre Bolivia es noticia, especialmente por haber ganado dos partidos oficiales al hilo, pero en esta oportunidad ocurrió todo lo contrario. La victoria de la Verde ha resonado a nivel internacional, especialmente al ser la de mejor rendimiento en la doble fecha de septiembre.



Su rival de turno, Chile, vive una situación totalmente opuesta, dado que la semana anterior había perdido 3-0 ante Argentina en Buenos Aires y el martes profundizó su crisis con la derrota frente a la Verde.



Por su parte, Argentina, líder de la clasificación, fue derrotada por Colombia (2-1) en Barranquilla, después de que en la fecha anterior no pasara del empate ante Perú (1-1). En tanto, el conjunto incaico visitó el martes a Ecuador y cayó 1-0.



Uruguay es la única selección que en esta doble fecha igualó sus dos compromisos, primero en Montevideo frente a Paraguay y luego ante Venezuela en Maturín.



Finalmente, Brasil, que había derrotado a Ecuador (1-0) en condición de local, volvió a generar dudas con una nueva derrota, esta vez en Asunción contra Paraguay (1-0).