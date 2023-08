Eliminatorias: conocé el estadio en donde Bolivia visitará a Brasil

Lea también Always Ready Fin de la novela: Marcelo Suárez es nuevo jugador de Always Ready Luego de todo un escándalo entre Wilstermann y Marcelo Suárez, el jugador encontró un nuevo club: Always Ready. Este fin de semana, aviadores y paceños se miden en la Fecha 22 de Liga, ¿Se cumplirá la 'ley del ex'?