Eliminatorias Eurocopa: España y Países Bajos bajo presión

Francia podría dar un paso casi definitivo si gana el jueves a Irlanda en el Parque de los Príncipes. Los 'Bleus' suman pleno de victorias tras cuatro partidos y lideran el grupo B de clasificación para el torneo que se celebrará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio del próximo año.



En el mismo grupo, Países Bajos aspira al segundo boleto clasificatorio, pero los 'Oranje' se encuentran en una posición delicada, con una victoria y una derrota en solo dos encuentros disputados.



Todo lo que no sea una victoria el jueves como local ante Grecia, que suma seis puntos en tres partidos, complicaría el camino de los cuartofinalistas del último Mundial de Catar y aumentaría la presión sobre el seleccionador Ronald Koeman.



En el grupo A, España aspira también a no complicarse más la vida después de haber perdido en Escocia, la selección revelación de esta llave, líder con 12 puntos en cuatro partidos y que se desplazará a Chipre.



Tras el fiasco de Catar (eliminada en los penales por Marruecos en octavos de final) y el triunfo en la Liga de Naciones, la nueva 'Roja' de Luis de la Fuente debe asegurar los puntos en Georgia y ante Chipre, rival el martes de la próxima semana, para evitar sustos.



- ¿Revancha para Italia? -

En el grupo C, la Inglaterra de Gareth Southgate, vigente subcampeona continental, tiene todo de cara para estar presente en la Eurocopa tras sumar los 12 puntos posibles, aunque el sábado tiene un rival de peso, Ucrania, en encuentro que se disputará en Polonia por el conflicto en ese país.



Ucrania puede ser la pesadilla de Italia, actual campeona de Europa, que ya perdieron ante Inglaterra y que deben superar la marcha a Arabia Saudita del seleccionador Roberto Mancini.



Antes de afrontar a los ucranianos el martes, Italia jugará el sábado en Macedonia del Norte, la selección que apartó a la 'Azzurra' del Mundial de Catar. Será, además, el estreno en el banquillo de Luciano Spalletti.



Croacia, semifinalista en Catar, tiene una gran ocasión de tomar las riendas del grupo D si gana a sus dos próximos rivales, Letonia y Armenia, aprovechando que sus principales rivales, Turquía y Gales, solo juegan un partido en esta ventana.



Caso parecido es el de Bélgica en el grupo F. Con siete puntos en tres partidos, los belgas afrontan dos equipos asequibles, Azerbaiyán y Estonia, mientras que sus principales rivales, Austria y Suecia, se afrontarán el martes en Solna.



Finalmente, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez, puede casi sellar el boleto para Alemania si gana sus dos próximos encuentros ante Eslovaquia el viernes o frente a Luxemburgo el próximo lunes.



Cristiano Ronaldo, actual jugador del Al Nassr, acaba de superar la barrera de los 850 tantos en su carrera.



"Quiero más", dijo este miércoles en una conferencia de prensa en Oeiras, en las afueras de Lisboa. "Mientras juegue, quiero situar la barra lo más arriba posible. Tengo que pensar en grande", afirmó a sus 38 años.