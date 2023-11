Eliminatorias: Perú entrena desde octubre pensando en Bolivia

Si bien no es la lista final, Juan Reynoso (DT de Perú), llamará a sus legionarios, algunas figuras de Universitario y Alianza Lima, y mantendrá a varios nombres con los que viene trabajando hace dos semanas.

-La Verde recién concentrará el lunes-

Al no tener tiempo físico, los torneos no pueden frenar. La pésima organización y toma de decisiones de la FBF obligó a que la Liga se dispute durante la fecha FIFA, y se le quite tiempo de trabajo a la Selección.