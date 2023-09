Eliminatorias: ¿Qué campeones argentinos del Mundial están en La Paz?

Los hinchas del fútbol se acercaron a recibir a Argentina. Cientos de fanáticos abrazaron a los campeones del mundo tras llegar a la altura paceña. Uno de los cantos que los fanáticos entonaron fue "Dale campeón, dale campeón", pero no todos los convocados fueron parte de la hazaña en Qatar.



Si bien la selección argentina tiene muchas figuras, hay algunas que no estuvieron en Qatar. Alejandro Garnacho, jugador de Manchester United, es una de esas grandes figuras que no pudo ser campeón del mundo.