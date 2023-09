Eliminatorias Sudamericanas: posibles alineaciones de Brasil - Bolivia

La Verde iniciará este viernes su camino rumbo a una nueva Copa del Mundo y será ante el único ‘Pentacampeón’.



Los dirigidos por Gustavo Costas tendrán una dura misión en condición de visitante ya que deberán visitar a Brasil. El encuentro está pactado para las 20:45 HB en estadio Mangueirão de Belén.



Bolivia se enfrentará a un rival que tiene jugadores de renombre y jerarquía. Sin embargo, el equipo de Fernando Diniz no podrá contar con Vinicus Junior (Real Madrid) y Antony (Manchester United), el primero por lesión, mientras que el segundo fue desconvocado luego de ser acusado por agresión de género.



A esto se suma Neymar. El astro brasileño que recién fichó por él Al Hilal árabe, es duda para el partido frente a la Verde ya que arrastra una lesión de la cual no se ha podido recuperar en su totalidad.



Por su parte, el combinado Tricolor, no ha sufrido ninguna baja y cuenta con todo su plantel a disposición para la doble fecha de eliminatorias.



Posibles alineaciones titulares: