Eliminatorias: Uruguay ve un partido "difícil" contra Chile

Valverde (Real Madrid, ESP) y Ugarte (París Saint-Germain, FRA) fueron convocados por el director técnico Marcelo Bielsa para enfrentar a La Roja el viernes en Montevideo.



En rueda de prensa, ambos se refirieron a la calidad de juego de los dirigidos por Eduardo Berizzo, y elogiaron a dos estrellas chilenas.



"Chile es buen equipo. Siempre he admirado a (Arturo) Vidal, me parece uno de los mejores jugadores de Sudamérica y también del mundo", indicó Valverde, y dijo que ha intentado "aprender muchas cosas" del actual futbolista del Athletico Paranaense.



"Va a ser en un partido duro, difícil, pero creo que tenemos un buen equipo con muchas armas y hay que aprovecharlas", agregó sobre el plantel uruguayo.



De su lado, Ugarte subrayó la fortaleza del mediocampo de Chile, área donde cree que se centrará el juego, y dijo que Uruguay buscará "marcar hombre a hombre".



"Sabemos de la calidad de Alexis Sánchez", opinó sobre el futbolista del Inter de Milán. "Es un jugador increíble".



"Chile es una selección muy fuerte, tiene mucha madurez, mucha experiencia, y también tiene muchos jóvenes que lo hacen bien", apuntó Ugarte. "Va a ser un partido muy complicado. Vamos a tratar de ser los protagonistas".



Valverde despertó risas cuando un periodista le recordó que Uruguay nunca perdió ante Chile de local: "Ojalá no echemos a perder esa estadística", dijo.



También tuvo palabras para los goleadores históricos de la selección uruguaya, Luis Suárez y Edinson Cavani, a quienes Bielsa no llamó.



"Son referentes para nosotros, hoy capaz que no están citados, pero siempre van a ser parte de la historia del Uruguay, de nuestro grupo", dijo Valverde.



La Celeste recibe a Chile el 8 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, por la primera jornada de la clasificatoria rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.



En la segunda jornada, el 12 de septiembre, Uruguay se medirá con Ecuador en Quito.