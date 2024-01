Emocionante remontada del Real Madrid para derrotar (3-2) al Almería

El Almería, colista con apenas 6 puntos y que no ha ganado todavía ningún partido en esta Liga, vivió una tarde especialmente dolorosa. Se le llegó a anular un gol a Sergio Arribas en el 61 tras una revisión en el VAR, que le hubiera puesto con ventaja de 3 a 1, e incluso en el descuento final fue expulsado su entrenador, Gaizka Garitano. Lea también Always Ready Always Ready derrotó (0-1) a Cienciano en amistoso jugado en Cusco El equipo millonario disputó su primer partido internacional de su pretemporada y lo hizo con una victoria reconfortante