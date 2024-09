Empate sin goles: Always Ready e Independiente se quedan a medias en Villa Ingenio

Always Ready e Independiente protagonizaron un partido que careció de emociones y terminó igualado sin goles. Este encuentro se jugó el domingo en el estadio Municipal de Villa Ingenio, correspondiente a la fecha 14 del torneo Apertura de la División Profesional. El equipo local no levanta cabeza y se aleja de los puestos de vanguardia.



El primer tiempo fue de absoluto dominio por parte del equipo local. Darlison Rodríguez y Robson Matheus se encargaron de ser los generadores de juego del conjunto alteño, que tuvo como debutante en el banquillo a su nuevo director técnico, el argentino Facundo Biondi.



Las aproximaciones más claras e importantes estuvieron en los pies de Rodríguez, quien tuvo dos oportunidades claras de romper el cero, pero se encontró ambas veces con la sólida respuesta del arquero visitante, Gustavo Salvatierra, que ahogó el grito de gol del local con estupendas atajadas.



Por su parte, Independiente intentó hacer daño con balones profundos a las espaldas de los defensores, pero careció de peso en ofensiva, ya que Gustavo Cristaldo y Juan Godoy eran los únicos atacantes que el entrenador Marcelo Robledo dispuso para este encuentro. Sin muchas opciones claras de cara al arco, las principales aproximaciones de los chuquisaqueños se dieron a través de remates de larga distancia que ni siquiera tuvieron destino al arco.



En el complemento, la dinámica del partido no cambió. Always Ready continuó siendo el amplio dominador de las acciones, pero no se aproximaba con mucho peso al arco de Salvatierra, y las pocas oportunidades que generó no fueron de mayor peligro.



Independiente se dedicó a defenderse y siguió apostando al contragolpe, arma con la que llegó a anotar un gol; sin embargo, no sumó en el marcador debido a que el VAR lo anuló por una falta previa.



El tiempo transcurrió y Always Ready careció de argumentos para llevarse los tres puntos, mientras que Independiente logró manejar los hilos del partido y cumplió con su objetivo: retornar a la capital con puntos.



Con este empate, el conjunto millonario se estanca en el octavo lugar con 19 puntos, mientras que Independiente mantiene la décima colocación con 18.