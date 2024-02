Empate sorpresivo: Tomayapo logró el 2-2 de manera agónica ante San Antonio

Desde el inicio del encuentro, San Antonio demostró su eficacia en los contragolpes, aprovechando al máximo las oportunidades que se presentaron. A pesar de los esfuerzos de Tomayapo por dominar el juego y generar ocasiones de gol, el equipo visitante supo mantenerse firme en defensa y castigar con precisión en las jugadas de ataque.



El marcador se abrió al minuto 24, cuando Gustavo Mendoza de San Antonio, tras recibir un pase preciso, habilitó a Felipe Pasadore, quien no desaprovechó la oportunidad de enviar el balón al fondo de la red. Pasadore volvió a marcar al minuto 70, ampliando la ventaja para San Antonio y dejando a Tomayapo en una situación complicada.



Sin embargo, Tomayapo no se dio por vencido y logró descontar al minuto 86 gracias a un cabezazo de Jorge Orozco tras un centro de Matías Noble. La esperanza se encendió en el Estadio IV Centenario y, en los últimos minutos del encuentro, Miguel Graneros igualó el marcador al minuto 91, desatando la euforia entre los hinchas locales.



San Antonio y Tomayapo comparten el Grupo A del Torneo Apertura junto a equipos de renombre como The Strongest y Real Santa Cruz. Con el empate, ambos equipos buscarán mantener el impulso en las próximas fechas, con Tomayapo enfrentando a Royal Pari en su próximo encuentro, mientras que San Antonio se medirá ante Universitario de Vinto.



El empate entre San Antonio y Tomayapo marca un comienzo prometedor para el recién llegado a la División Profesional, mientras que deja a Tomayapo con la tarea de reagruparse y buscar la victoria en sus próximos desafíos.