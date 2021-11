En Colombia suena el nombre de Carlos Lampe para reforzar a Atlético Nacional

Escucha esta nota aquí

Las buenas actuaciones de Carlos Lampe en la selección boliviana de fútbol y la necesidad del Atlético Nacional de Colombia, de contratar un arquero experimentado, hacen que el nombre del arquero cruceño suene como posible refuerzo del Verde Paisa para la próxima temporada.

Un medio digital de Colombia da cuenta que el director técnico Alejandro Restrepo quiere reforzar su equipo en todas las líneas y el puesto que más le preocupa es el arco, ya que el actual guardameta titular Aldair Quintana no ha tenido buenas actuaciones en los últimos encuentros de la liga.

“Varias opciones suenan para esta posición. Incluso en las últimas semanas se conoció que Pedro Gallese, arquero del seleccionado de Perú, y Joel Graterol, del América de Cali, fueron ofrecidos a Nacional como opciones para el arco. No obstante, se supo que además de ellos se sumó el nombre de Carlos Lampe, guardameta boliviano, que es titular fijo del seleccionado”, informa Antena2.

Lampe, actualmente está vinculado a Vélez Sarsfield y tiene contrato por año y medio, significa que finalizará en diciembre de 2022. Sin embargo, no ha podido debutar aún en todo el tiempo que lleva en el equipo argentino.

