En el debut de Martins, Independiente del Valle no pudo con Argentinos Juniors en la Libertadores

Argentinos Juniors venció a Independiente del Valle por 1-0 en la apertura del Grupo E de la Copa Libertadores de 2023, la noche del martes en el estadio Diego Maradona, en Buenos Aires.



El volante uruguayo Javier Cabrera anotó el gol de la victoria de Argentinos a los 46 minutos, en una serie que completan el poderoso Corinthians y el Liverpool de Montevideo. El portero Moisés Ramírez, del equipo ecuatoriano, le atajó un penal a Gabriel Avalos a los 77 minutos.



En la segunda fecha del Grupo E, Independiente del Valle recibirá al Liverpool el martes 18 de abril, y Argentinos visitará en Sao Paulo al Corinthians un día después.



El conjunto de Martín Anselmi, campeón de la Copa Sudamericana-2022 y de la Recopa Sudamericana de este año, desembarcaba en el estadio del 'Bicho' como un favorito natural, junto al Corinthians, que visita el jueves al Liverpool.



Acorde con esa condición, Del Valle empezó mejor el choque, con un juego más dinámico, buena precisión en los pases y capacidad de presión sobre la salida del local, con buenas participaciones de Faravelli y Ortiz en el medio y la potencia de Kevin Rodríguez en ofensiva.



El once ecuatoriano conseguía incomodar a Argentinos, que no podía tener la pelota y se veía superado en los 20 primeros minutos, lapso en el que los visitantes tuvieron varias chances para sacar ventaja.



Pero Argentinos empezó a acomodarse en el partido, en la medida que Redondo pasó a controlar mejor el medio, acompañado por Fabricio Domínguez y con las escaladas del uruguayo Cabrera por el sector derecho.



Esa mejoría del local desordenó al Del Valle en los últimos minutos del primer tiempo, cuando Argentinos generó varias acciones para anotar, incluido un gol anulado a instancias del VAR al paraguayo Avalos, que había convertido de cabeza, por posición adelantada.



Pero el 'Bicho' fue más oportuno e incisivo, y antes de cumplirse el minuto de la segunda mitad rompió el cero, en una veloz jugada por la derecha que buscó definir Fabricio Domínguez con un remate esquinado, Ramírez dio un rebote largo y Cabrera remató libre de marcas por la derecha para estampar el 1-0.



No se recuperó Independiente del Valle del golpe, porque el local se sintió más cómodo con ese desarrollo, mientras que el equipo ecuatoriano jugaba muy por debajo de lo que había hecho en los primeros minutos del cotejo, mostrando varios desajustes por los costados.