En España ven cada vez más cerca el adiós de Modric al Real Madrid

Luka Modric, de 38 años, está cada día más cerca de decir adiós al Real Madrid. El croata acaba contrato con el club blanco a mitad de año y en los planes del club albo no está previsto ofrecerle la renovación.

Modric tuvo ofertas el pasado verano para dejar el Real Madrid, pero decidió seguir para luchar por un puesto en el once titular. Algo que no ha conseguido porque Ancelotti está apostando por otros jugadores. Una situación que, por otro lado, no es muy del agrado de Modric.