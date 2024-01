En GV San José piden paciencia tras la derrota ante Bolívar

El recién ascendido a la División Profesional del fútbol boliviano, Gualberto Villarroel San José, perdió (0-4) de local ante Bolívar, el domingo, en su primer amistosos de cara al torneo Apertura. Luego del encuentro, el jugador Javier Sanguinetti pidió paciencia a la familia ‘santa', ya que el equipo salió recién del trabajo exigente en la parte física.

“Duele perder, hasta en los entrenamientos duele perder. Sabemos que tenemos que corregir mucho, hay que tener un poco de paciencia porque venimos de un trabajo muy duro que hemos terminado el sábado, así que hay que ser pacientes, saber que no hemos jugado contra cualquier equipo tampoco, es normal las imprecisiones y el desgaste físico que hemos tenido”, dijo el Sanguinetti a los medios de comunicación.

El mediocampista argentino, que ya jugó en Oruro cuando San José estuvo en la División Profesional, dijo haber recibido el cariño de la gente en su retorno a la capital folklórica del país.

“Bien, con el respaldo y el cariño de la gente. Decirles que vamos a mejorar, que lo vamos a hacer bien, que vamos a llegar bien al torneo, tenemos buen equipo, hay un buen cuerpo técnico, buena idea, así que esperemos que tangamos el apoyo de todos, porque nos va a ir bien”, agregó el futbolista.

GV San José integra el grupo D del torneo Apertura conjuntamente Bolívar, Oriente Petrolero y Wilstermann. Para cuando lleguen los partidos oficiales, los santos esperan llegar en mejores condiciones que para el choque contra Bolívar.

“Es que no hemos trabajado, el sábado se acabó la parte física, no hemos hecho táctico, el profe paro el equipo, era un partido ya pactado, tal vez no era la elección del profe, pero ya estaba y había que jugarlo. Hicimos lo que pudimos, como dije no trabajamos táctico, no trabajamos nada, así que es normal y paciencia nomás”, enfatizó Sanguinetti.

