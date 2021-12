En la FBF no hay demanda del Tigre contra Juan Rivero por el caso incentivo

Escucha esta nota aquí

A las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no había llegado hasta las 17:00 de este jueves ninguna demanda contra el defensor Juan Rivero, del club Real Santa Cruz, por haber manifestado de manera pública que gestionaba un incentivo económico ante sus colegas de Independiente y Always Ready para ganar el domingo a The Strongest en la última fecha del campeonato de la División Profesional.​

Estas declaraciones fueron criticadas por dirigentes de los clubes aludidos, especialmente por los de The Strongest que advirtieron con denunciar al jugador de Real Santa Cruz ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) para que lo suspendan definitivamente en apego al código (53) disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Él cometió un delito. La forma en la que declara es como pidiendo que le den dinero si es que quieren que su equipo gane. Él solicitó que lo sobornen (y lo hizo) de manera pública”, expresó Javier Hinojosa, directivo atigrado.

Según Rolando Aramayo, miembro del comité ejecutivo de la FBF, a la Federación no llegó ningún reclamo del club The Strongest, aunque no descartó que pueda enviarlo en las próximas horas.

Fernando Costa, presidente de la FBF, dijo el miércoles que el caso llegará al Tribunal de Disciplina para que inicie una investigación y se sancione al jugador si se lo halla culpable.

Al respecto, Marco Rodríguez, vicepresidente de la FBF, sostuvo que la Federación no puede sancionar de oficio, ya que para procesar al jugador es esencial que haya un denunciante.

“Hay jugadores que desconocen la normativa y creen que pueden motivarse si les dan un apoyo económico. Es un tema que sale a la luz debido a la situación real del fútbol boliviano”, señaló el directivo pandino al diario Página Siete.

