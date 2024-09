En sus últimas dos visitas a Santiago, Bolivia no ha perdido contra Chile

El 11 de junio de 2013 fue la última vez que Chile derrotó a Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas en condición de local; aquella vez en el camino a la Copa del Mundo Brasil 2014. Tras dicho encuentro, se volvieron a enfrentar en dos ocasiones más en Santiago, y la Verde regresó al país con resultados positivos, un hecho que ilusiona de cara al partido de este martes, donde el combinado nacional volverá a ser visitante frente a la Roja.



En 2013, Chile se impuso por 3-1, con goles de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, mientras que para Bolivia descontó Marcelo Martins. En aquel encuentro, la Verde era dirigida por Xabier Azkargorta y alineó a los siguientes jugadores desde el inicio: Sergio Galarza; Edward Zenteno, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez; Diego Bejarano, Walter Veizaga, Alejandro Chumacero, Daniel Chávez; Vicente Arze, Gualberto Mojica y Marcelo Martins. Después de este partido, Bolivia no volvió a perder ante Chile como visitante.



Tres años más tarde, se volvieron a ver las caras, esta vez en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018. El 7 de septiembre de 2016, la selección, entonces dirigida por el argentino Ángel Guillermo Hoyos, tuvo a un Carlos Lampe inspirado, quien se vistió de héroe y salvó su portería en reiteradas oportunidades.



El partido finalizó 0-0; sin embargo, Bolivia terminó perdiendo los puntos en mesa debido a la inclusión indebida del defensor paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera, quien aún no había cumplido cinco años jugando en el país y, por lo tanto, no estaba habilitado para representar a la Verde en partidos oficiales.



Carlos Lampe; Edemir Rodríguez, Edward Zenteno, Ronald Raldes, Marvin Bejarano; Pedro Azogue, Walter Flores, Martín Smedberg, Juan Carlos Arce; Yasmani Duk y Marcelo Martins fueron los once que eligió Hoyos para este encuentro.



Cinco años más tarde (2021), se produjo el segundo empate consecutivo (1-1) de la selección nacional en territorio chileno. En aquella oportunidad, Bolivia era dirigida por César Farías y el once inicial formó con Carlos Lampe, Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo, Danny Bejarano, Boris Céspedes, Leonel Justiniano, Henry Vaca, Marcelo Martins y Rodrigo Ramallo.



Chile se adelantó en el marcador por intermedio de Erick Pulgar (69’), quien cabeceó un centro enviado por Charles Aránguiz. El empate de la Verde lo decretó Marcelo Martins (81’), mediante un penal que cobró el árbitro paraguayo Eber Aquino.



De ese equipo que logró un empate hace tres años y tres meses, los únicos ‘sobrevivientes’ en el seleccionado boliviano son Carlos Lampe, Luis Haquín, José Sagredo y Henry Vaca, quienes fueron titulares en dicha contienda. Sin embargo, para esta nueva visita a Santiago, Vaca no será tomado en cuenta debido a que sufrió una lesión el pasado jueves frente a Venezuela.



Este martes, ambas selecciones se volverán a citar en el Estadio Nacional de Santiago (17:00), por la octava fecha de las clasificatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.