Endrick, la perla del Real Madrid, enfrenta su primera sequía profesional

La joya del fútbol brasileño, el atacante Endrick, cuyo pase pertenece al Real Madrid, enfrenta su primera crisis como profesional: desde el arranque de la temporada en enero no ha anotado un solo gol con el Palmeiras de Sao Paulo.

"Estoy intentando ganar confianza, no es fácil jugar como profesional, me estoy adaptando. No tengo miedo, voy para adelante", dijo luego de alzar la Supercopa.