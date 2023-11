Enrique Triverio y Martín Prost lideran la tabla de goleadores de la liga

El lunes se dio por finalizada la fecha 29 del torneo todos contra todos (liga) y Martín Prost igualó a Enrique Triverio en el primer lugar de la tabla de goleadores.



El atacante de Nacional Potosí anotó por duplicado en la goleada 4 -1 sobre Palmaflor y alcanzó las 18 dianas.



Por su parte, Triverio de The Strongest, marcó el sábado en su visita a Aurora.



Un escalón más abajo (3) aparece Dorny Romero de Always Ready. El dominicano no tuvo contacto con las redes esta fecha y perdió la oportunidad de trepar a lo más alto tras quedarse con 17 goles.



El cuarto puesto es para Jaír Reinoso, que no pudo cumplir con la ley del ex frente al Tigre y quedó estancado con 16 goles.



Finalmente, el quinto lugar le pertenece a Tommy Tobar. El colombiano de Nacional Potosí no marcó en esta fecha y permanece con 15 anotaciones.