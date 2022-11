Entre críticas y maldiciones, México juega una 'final' ante Polonia en Qatar

País de tradición mundialista como pocos, México afronta su debut en Qatar-2022 como siempre, rodeada de críticas pero dispuesta a romper la maldición del quinto partido. Arranca el martes (12:00 hora de Bolivia) ante Polonia en el Estadio 974, una 'final' en un grupo C que completan Argentina y Arabia Saudita.



Teatro de las obras maestras de Pelé (1970) y Diego Maradona (1986), México se convertirá en 2026 en el primer país en acoger tres Mundiales, en una edición que compartirá con Estados Unidos y Canadá.



Y cuatro años antes, el desasogiego es el mismo que en las anteriores ediciones. Si en Brasil-2014 el Tri llegó entre dudas por haber disputado un repechaje y en Rusia-2018 lo hizo perturbado por una fiesta privada que dividió al grupo, ahora las críticas se centran en el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.



Pueblo de contrastes, poco importan las bajas expectativas para que la afición mexicana esté una vez más entre las más numerosas del Mundial, con más de 70.000 personas dando color en las calles de Doha.



"¡Polonia va a probar el chile nacional!", se escucha en la capital qatarí.



Con este panorama el objetivo de siempre: Romper la maldición del quinto partido, jugar por fin los cuartos de final después de siete eliminaciones consecutivas en octavos (desde Estados Unidos-1994).



"Hemos jugado bien pero los resultados no han acompañado. La búsqueda es que al rendimiento le acompañe el resultado. En una Copa del Mundo puedes jugar muy bien, pero si en 90 minutos no ganas te quedas fuera", resumió este lunes el 'Tata' sobre cómo volver a generar ilusión.



- Lewandowski, el gran peligro -

En un grupo en el que Argentina parte como gran favorita, el arranque ante Polonia es casi 'una final' -dos equipos pasan a octavos-. Enfrente uno de los mejores goleadores de la última década, Robert Lewandowski (76 tantos en 134 partidos internacionales), una amenaza para un equipo lastrado por los errores defensivos.



"México nos complicará el partido, juega un fútbol de calidad, conocemos su potencial. Los mexicanos tienen grandes cualidades, extremos dinámicos", señaló un sonriente Lewandowski en Doha.



"El equipo mexicano está a un nivel similar al nuestro, tiene jugadores espectaculares. Será un partido interesante", añadió su seleccionador Czesllaw Michniewicz este lunes.



El delantero del Barcelona podría estar acompañado por un jugador que domina el juego aéreo como Arkadiusz Milik, el delantero de la Juventus, un reto para el 'Memo' Ochoa, que en Catar celebrará su quinto Mundial.



Tras no jugar en los dos primeros, el carismático arquero fue figura en Brasil-2014 y Rusia-2018, una trayectoria que no le libra de las críticas, especialmente por sus carencias por arriba.



- Dudas sobre el 9 -

"He visto cómo ha jugado en los Mundiales y ha sido un genio, me acuerdo especialmente de lo que hizo en 2014, es un guardameta excelente, tiene mucha importancia, es un elemento crucial de su selección", señaló este lunes el arquero polaco Wojciech Szczesny.



Ochoa también compareció ante los medios y explicó cómo transmite su experiencia a los jóvenes: "En un Mundial es fácil que los nervios y las emociones se disparen. Un acierto y un error pueden ser muy extremos. Hay que ayudar a los demás dándoles equilibrio emocional".



Junto al arquero también disputará su quinto Mundial el capitán Andrés Guardado. Ambos se unen en Qatar junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a un club exclusivo que completan otros dos mexicanos, Antonio Carbajal y Rafael Márquez, y las leyendas Gianluigi Buffon y Lothar Matthaus.



Encerrados en un hotel de lujo a 50 kilómetros al norte de Doha, Martino ha convertido la concentración en un 'búnker', prohibiendo a sus jugadores hablar con los medios en los entrenamientos como una forma de protegerlos.



El antiguo técnico del Barcelona tiene disponibles a sus 26 futbolistas y dudas sobre quién ocupará el puesto de delantero centro. A su preferido Raúl Jiménez le falta ritmo tras una pubalgia, por lo que parece que el 9 se lo disputan Rogelio Funes Mori y Henry Martín.