Entrenadores, la profesión más inestable

Hubo excepciones como las del español Ismael Rescalvo, que decidió aceptar una oferta del Mazatlán de México y se alejó de The Strongest; el argentino Daniel Brizuela, que se marchó de Palmaflor porque el equipo no levantaba; lo mismo que Juan Pablo Grass en Independiente; Claudio Biaggio en Always Ready; y Erwin Sánchez en Oriente Petrolero.