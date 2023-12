Equipos bolivianos ya tienen fecha y hora para sus partidos de Libertadores y Sudamericana

Always Ready jugará la Libertadores a partir de la fase 2 contra otro equipo de Perú, Sporting Cristal. El partido de ida se llevará a cabo el martes 20 de febrero, desde las 20:30, en la ciudad de El Alto y la vuelta será el 27 de febrero en Lima, a la misma hora.

The Strongest y Bolívar jugarán la Copa Libertadores a partir de la fase de grupos, pero aún no conocen a sus rivales, debido a que el sorteo para esa instancia aún no fue realizado.