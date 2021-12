Equipos de la División Profesional con cambios en ataque

Escucha esta nota aquí

El campeón se quedó sin goleador y tiene que buscarle reemplazante, el subcampeón dejó ir a su artillero y ya incorporó a su sustituto, el tercero sumó al artillero del torneo y busca otro delantero de punta más, y el cuarto está en ello porque quiere un nuevo ataque.



Nos referimos a los cuatros primeros en la tabla del torneo 2021: Independiente, Always Ready, The Strongest y Bolívar.

Independiente perdió a toda su ofensiva. El argentino Martín Prost se fue a The Strongest, el paraguayo Juan Godoy a Guabirá y el colombiano Erick Correa a Wilstermann. Está obligado a armar de nuevo su delantera.

Always Ready decidió dejó ir a Carmelo Algarañaz, artillero del equipo, al fútbol de Egipto, y no renovó con el panameño Jair Catuy y Marcos Ovejero. Repatrió al argentino Marcos Riquelme, el exBolívar, y contrató al brasileño Kelvin Mateus de Oliveira, del Vila Nova de su país.

The Strongest no pudo retener al panameño Rolando Blackburn por razones económicas, y busca reemplazante. Pretendía a Riquelme que acabó en Always Ready.

Bolívar cambia su ofensiva. Contrató al brasileño Bruno Savio, del Guaraní de Campinas, y al argentino Patricio Rodríguez, exWiilstermann, y gestiona la llegada de otro brasileño, Francisco da costa, del Sol de América paraguayo, para sustituir al argentino Leonardo Ramos, John García, César Menacho y Leonardo Vaca.

Pero no acaba ahí la renovación porque los cuatro siguientes en la tabla, también tendrán caras nuevas en sus delanteras.

Royal Pari no renovó con el brasileño Jefferson Tavares ni con el hondureño Rubilio Castillo y apostó por el exatigrado Rolando Blackburn y a Gilbert Álvarez, exWilstermann.

Oriente Petrolero no logró retener a Henry Vaca y Juan Carlos Montenegro, que regresaron a The Strongest y Guabirá, respectivamente; y no les prolongó el vínculo a José Alfredo Castillo y al colombiano Dayro Moreno. Incorporó a Miguel Ríos de Real Santa Cruz.

Wilstermann, que negoció a Patricio Rodríguez y dejó libre a Gilbert Álvarez, arregló con el colombiano Erick Correa y contará con César Menacho, cedido a préstamo por Bolívar.

Guabirá incorporó a Juan Godoy, al portugués Luis Leal, renovó con el ecuatoriano Kevin Mina y recuperó a Juan Carlos Montenegro. Se fueron John Jairo Mosquera, William Álvarez y Bruno Pascua. Juan Vogliotti está lesionado.

Blooming anunció al brasileño Jefferson Tavares, Nacional Potosí a William Álvarez y Aurora al argentino Enzo Maidana.

Aún no hay novedades del campeón ni de Palmaflor, y tampoco de los recién ascendidos, los Universitarios de Vinto y Sucre.