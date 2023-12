Equipos históricos en liza para entrar a fase de grupos de la Libertadores 2024

La Copa Libertadores y Sudamericana ya comenzaron con el sorteo de las primeras fases. El 7 y 14 de febrero se realizarán los enfrentamientos entre los 6 equipos de la Fase 1.



- Fase 1



Puerto Cabello (VEN) - Defensor Sporting (URU)



Aurora (BOL) - Melgar (PER)



Aucas (ECU) - Nacional (PAR)



- Fase 2: (21 y 28 de Febrero)



Aguilas Doradas (COL)vs Bragantino (BRA)



E3 (Aucas o Nacional) vs Atletico Nacional (COL)



Always Ready (BOL) vs Sporting Cristal (PER)



Godoy Cruz (ARG) vs Colo Colo (CHI)



Sportivo Trinidense (PAR) vs El Nacional (ECU)



E1 ((Puerto Cabello o Defensor Sporting)) vs Nacional (URU)



Portuguesa (VEN) vs Palestino (CHI)



E2 (Aurora o Melgar) vs Botafogo (BRA)



Los ganadores de la Fase 2 se medirán en la siguiente instancia (Fase 3, el 6 y 13 de marzo) y quienes se impongan pasarán a la fase de grupos, que comenzará la semana del 3 de abril.



La final única de la Libertadores se jugará 30 de noviembre, pero aún no se ha definido el estadio.



- Copa Sudamericana -

La Conmebol sorteó este martes los emparejamientos entre equipos de un mismo país de la primera fase de la Copa Sudamericana 2024 que arrancará el 7 de febrero.



Los ganadores de estas llaves pasarán directamente a la fase grupos, que iniciará en la semana del 3 de abril.



La final de la Sudamericana se disputará el 23 de noviembre en sede aún no establecida.



Los emparejamientos de la primera fase quedaron distribuidos de la siguiente manera:



Copa Sudamericana - Primera fase:



Bolivia:



Universitario vs Nacional Potosí y Real Tomayapo vs Jorge Wilstermann



Chile:



Everton vs Unión La Calera y Universidad Católica vs Coquimbo Unido



Colombia:



Deportes Tolima vs Independiente de Medellin y Alianza Petrolera vs America de Cali



Ecuador:



Deportivo Cuenca vs Delfín y Técnico Universitario vs Universidad Católica



Paraguay:



Guaraní vs Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano vs Olimpia



Perú:



Deportivo Garcilaso vs Asociación Deportiva Tarma y Universidad César Vallejo vs Sport Huancayo



Uruguay



Montevideo Wanderers vs Danubio y Racing vs Cerro Largo



Venezuela



Carabobo vs Meropolitanos y, Rayo Zuliano vs Deportivo La Guaira.