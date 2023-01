Eric Cantona, leyenda del Manchester United: "Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años"

"Hay jugadores que ayudan a los nuevos: Ibrahimovic todavía lo hace con el Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando estaba en el Milan. Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años. Ya es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo debería aceptar la situación: ‘Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar siempre, pero ayudaré a los jóvenes y aceptaré mi situación’", ejemplificó el ex atacante icónico de los Red Devils.