Ervin Vaca y Yomar Rocha fueron desafectados de la selección nacional

Poco después, fue el turno de Yomar Rocha para dejar el hotel de concentración de la Verde. El jugador adolece de una pubalgia, que no le daba esperanzas para llegar a alguno de los partidos por Eliminatorias.

“Es una molestia que tengo hace días y me estuve tratando. Es una pubalgia, aún no sabemos cuánto tiempo va a tardar la recuperación… Me duele mucho. Voy a trabajar en este receso para volver más fuerte”, informó el futbolista.