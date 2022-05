Erwin Sánchez: "Fue un resultado inesperado"

Escucha esta nota aquí

Erwin Sánchez acudió este jueves, después del partido, a la conferencia de prensa. Lo hizo con el defensor Maximiliano Caire.

El DT de Oriente se mostró sereno y fue puntual cuando se refirió la dura derrota que sufrió el equipo refinero ante Fluminense.

"Fue un resultado inesperado. Soy una persona leal y con una madre que me enseñó principios. Le pido disculpas a ella por todo lo que me hoy me gritaron", sostuvo el adiestrador cruceño.

Sánchez aclaró que cuando dejó el campo de juego hizo gestos no para dar a entender que dejaba el cargo tras la goleada.

"Mis gestos no fueron de despedida, fueron de agradecimiento", dijo el DT con ironía porque al igual que sus dirigidos recibió insultos desde las graderías.

Para el DT de Oriente, la derrota ante Fluminense debe quedar en el olvido para el plantel, pues vienen otros retos como los partidos por la segunda fase del torneo Apertura que se jugarán desde el próximo fin de semana.

“Ahora toca pensar en el fin de semana", sostuvo.

