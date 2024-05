“Es inhumano jugar acá”, afirma el capitán de Defensa y Justicia sobre El Alto

La victoria de Always Ready sobre Defensa y Justicia (3-0) en el marco de la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, dejó muchas repercusiones. Una vez finalizado el encuentro, Nicolás Trapicho, capitán del conjunto argentino, conversó con los medios en conferencia de prensa y aseguró que jugar en El Alto “es inhumano”.



“Es complicado, es inhumano jugar acá, es la realidad. Terminamos con jugadores muy fuera de un buen estado (físico), pero bueno por algo habilitaron este estadio”, manifestó Trapicho



“Creo que no está bueno jugar en esta altura, no es justo, pero hay que aceptar lo que nos toca, no queda otra”, añadió el jugador del conjunto argentino.



No es la primera vez que jugadores o equipos de otros países expresan su molestia por jugar en la altura boliviana. Incluso, algunos consideran que la FIFA y la Conmebol no deberían permitir que se desarrollen partidos en estas sedes.