"Es ir muy lejo pensar en el Mundial2026", dijo Messi

Messi habló con la televisión argentina luego del amistoso que la Albiceleste derrotó 2-0 a Australia este jueves en Pekín y se refirió a las declaraciones de esta semana en las que había dicho que "en principio" no disputará el Mundial-2026.

Messi admitió que los últimos años "me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado”, en alusión a su paso por el PSG francés, y de inmediato expresó que "hay que pensar en lo que se viene. Empieza un ciclo nuevo, vuelven las eliminatorias y la Copa América".