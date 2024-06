'Es lo que hay', la conclusión tras la derrota de Bolivia ante EEUU

La realidad golpea y no tiene piedad . Bolivia, una marcha atrás que EEUU en el AT&T Stadium, no pudo en su estreno, cayó sin atenuantes ante un rival superior, rápido, que pudo haber aumentado el 2-0, pero que al final se fue tranquilo. La conclusión retumba en estos momentos: “ Es lo que hay ” porque sin una competencia interna fuerte, es imposible mejorar.

El único distinto fue Luis Haquin, por temple y por jerarquía, porque después el resto, careció de peso. Le hizo bien a la Verde el ingreso de Rodrigo Ramallo porque con él en cancha, se perdió el miedo por derecha. Pero no bastó, porque no hay rebeldía que achique las diferencia y así Bolivia volvió a sucumbir ante un rival con figuras de primer nivel.

Pero vamos por parte. La primera etapa fue para el olvido, nos madrugaron a los 2’ a través de Christian Pulisic -qué golazo al palo izquierdo de Viscarra- y después nos liquidó Folarin Balogun (42’) cuando parecía que no nos íbamos tan mal al descanso. Dos puñaladas de EEUU que nos dejó complicados. Bolivia solo llegó con el remate de Villamil (9’) que se fue lejos.