"Es muy difícil parar a un rival como Argentina", dice DT de Paraguay

"Es muy difícil parar a un rival como Argentina, que tiene un funcionamiento muy bueno", remarcó el debutante DT de Paraguay, Daniel Garnero, tras la derrota por 1-0 en Buenos Aires ante los campeones del mundo.



"La selección argentina está en un gran momento y no es sencillo contrarrestar eso, jugamos contra un rival que maneja muy bien el balón y ganó todo lo que compitió", admitió Garnero.



"El gol [de Otamendi] cambió mucho, le dio mucha tranquilidad a un rival que juega muy bien y no se intranquiliza. Con el correr del tiempo le podíamos encontrar una falla, y no sucedió así. Al abrirse el partido rápido, nos costó recuperar el balón y ellos tuvieron muchas facilidades para manejar el juego", analizó.



Agregó que en la segunda parte Paraguay estuvo "más ordenado" y tuvo una buena oportunidad de igualar pero, admitió, "no es un balance positivo".



El DT argentino, que lleva varias temporadas en el fútbol paraguayo y asumió en reemplazo de su compatriota Guillermo Barros Schelotto, dijo que pretende "tener mucha más tenencia de balón, (pero) no pudimos quitar la pelota ni sostenerlo”.