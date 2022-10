Es "poco probable" que Pogba vuelva a jugar antes del Mundial, dijo Allegri

El centrocampista francés Paul Pogba probablemente no volverá a jugar con la Juventus de Turín antes del Mundial 2022 (20 de noviembre-18 de diciembre), declaró este viernes su entrenador Massimiliano Allegri.

Debido a una lesión en una rodilla, el futbolista francés no jugó con la elástica de la ‘Juve’ desde su regreso a la Serie A, a mediados de este año, mientras que su equipo tiene por delante cinco partidos antes del inicio del torneo catarí.

"(Federico) Chiesa y Pogba no están en el grupo. No hay ninguna posibilidad de que lo estén el miércoles (contra el PSG en Liga de Campeones) y hay un 99% de posibilidades de que no estén tampoco disponibles ante el Inter de Milán (domingo 6 noviembre)", declaró Allegri a la prensa.