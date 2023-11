"Es un camino largo": 'Bocha' Batista pide calma antes del partido Venezuela-Ecuador

"No pienso en récords (...). Solamente pienso en el partido de mañana y seguir con esta tranquilidad, con esta humildad, con este trabajo, que hemos mostrado. Recién van cuatro partidos y tenemos que ir paso a paso, con los pies sobre la tierra; esto es un camino largo", dijo Batista en la víspera del compromiso en el Estadio Monumental de Maturín.



Único país de Sudamérica que nunca ha clasificado al Mundial, Venezuela suma siete puntos, igualada con Uruguay y Brasil, escoltando a la campeona mundial Argentina, líder con pleno de 12. Ecuador llega con cuatro unidades, pues arrastra una sanción por la inclusión indebida de Byron Castillo en la eliminatoria rumbo a Catar 2022.



Bajo el mando de César Farías, la Vinotinto sumó ocho puntos en sus primeros cinco cotejos en la clasificatoria de Brasil 2014, su mejor inicio.



Ecuador sufre bajas serias, con las lesiones del portero Moisés Ramírez, el lateral Pervis Estupiñán y el goleador Enner Valencia y la suspensión del mediocampista Carlos Gruezo.



"Tiene bajas importantes, pero creemos que las van a sustituir con jugadores importantes. Toda selección tiene un buen caudal de jugadores para estas situaciones: lesiones, suspensiones (...), y el que vaya a ingresar sabemos que va a estar a la altura", manifestó Batista en rueda de prensa. "Debemos estar muy atentos desde el primer minuto hasta el último".



El seleccionador celebró el nivel de jugadores como Yangel Herrera con el Girona de España o Salomón Rondón con River Plate.



"Están siendo competitivos, están en grandísimos equipos y eso es bueno no solo para nosotros somo selección, sino para todos los jugadores venezolanos, porque se va abriendo el abanico, se van abriendo puertas", resaltó.



"Tenemos a casi todos en óptimas condiciones", apuntó sobre sus futbolistas, con la excepción del extremo Eduard Bello, que será evaluado en las horas previas al partido.



"La euforia te puede llevar a lugares donde no debes estar", declaró por su parte el lateral derecho Roberto Rosales. "Tenemos que estar concentrados. Ecuador es un rival durísimo".