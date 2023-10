"Es un partido vital", advierte Xavi Hernández antes de enfrentarse al Shakhtar

"Es un partido vital, muy importante, muy trascendente para la posible clasificación a octavos, son tres puntos claves para poder pasar de grupo", afirmó Xavi, en la rueda de prensa previa al encuentro.



El Barcelona encabeza el grupo H de Champions con tres puntos de ventaja sobre su rival, tercer clasificado, empatado a tres unidades con el Oporto, segundo de la llave.



"Es vital conseguir los tres puntos, hacer nueve de nueve (puntos). Es muy importante para nosotros pasar de la fase de grupos este año", añadió el entrenador azulgrana.



El Barça aspira a meterse en octavos de final de la Champions tras dos años consecutivos cayendo en la fase de grupos.



El equipo azulgrana llega al encuentro plagado de bajas importantes, pero "quiero pensar y estoy convencido de que el equipo, a pesar de las bajas, puede competir, puede jugar bien al fútbol", aseguró.



Aunque el Barça se perfila como favorito, Xavi advirtió del peligro de su rival, al que consideró un "equipo dinámico, que juega al ataque con alegría y puede darnos problemas".



"Si pensamos que será fácil tendremos las de perder", insistió Xavi, que tras este encuentro se enfrentará el sábado al Real Madrid en LaLiga, aunque no cree que la proximidad del Clásico pueda afectar a sus jugadores ni que sea necesarios separarlos del ruido exterior.



"No hace falta aislar a nadie, es la Champions, la máxima competición de clubes", recordó Xavi.



"Es una competición especial, es importante ganar y conseguir los tres puntos. Los tres puntos serán una motivación extra para afrontar el fin de semana", aseguró, por su parte, Ferran Torres.



El extremo azulgrana, que tras una temporada pasada para olvidar está en una racha ascendente, aseguró estar listo para tomar más responsabilidades ante las importantes bajas del club.



"Creo que estoy preparado para dar este paso adelante, preparado para lo que me venga", aseguró Ferran.