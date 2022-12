"Es una eliminación muy dolorosa", dice Louis Van Gaal, que confirma su alejamiento de Países Bajos

"Es una eliminación muy dolorosa", señaló el seleccionador neerlandés Louis Van Gaal, que se despidió de su tercer mandato al frente del equipo, este jueves en el estadio Lusail tras caer eliminado en cuartos del Mundial ante Argentina (2-2, 4-3 en penales).



"Los jugadores han luchado hasta el último minuto, han dejado todo en el terreno de juego, estoy muy orgulloso. He disfrutado mucho de este ciclo como entrenador. Es muy doloroso ver como hemos sido eliminados", dijo Van Gaal en rueda de prensa.



La 'Albiceleste', que se medirá en semifinales a Croacia, se había adelantado 2 a 0 con tantos de Nahuel Molina (35) y Lionel Messi (72 de penal), pero la 'Oranje' reaccionó a tiempo y pudo equilibrar el marcador, con un doblete de Wout Werghorst (83, 90+11).



"Argentina ha tenido que adaptar su sistema y nos hemos beneficiado en la segunda parte. Hemos luchado con todas nuestras fuerzas para tratar de remontar el 2-0 ante un rival que presionaba con mucha intensidad. Logramos el 2-2 y llegamos a los penales", analizó el técnico.



"No tengo ningún tipo de reproche a los jugadores. Es una ventaja poder haber practicado penales, aunque nunca se puede reproducir la situación de partido. Perder en penales es tener muy mala suerte", añadió.



En la tanda decisiva, 'Dibu' Martínez atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil Van Dijk y Steven Berghuis, lo que propulsó la clasificación de la Albiceleste.



"Desde que estamos aquí nos hemos centrado en tirar penales, creíamos que podíamos ganar. Pero todo se puso cuesta arriba", señaló el técnico.



Van Gaal se mostró crítico con la labor del árbitro en el penal señalado a Marcos Acuña que convirtió Messi en el 2-0.



"Primero hubo un gol fantástico con una excelente asistencia de Messi. Luego recibimos un penal que se concedió muy fácilmente. Pero en la segunda parte pudimos mostrar nuestro fútbol de nuevo con un esquema diferente", señaló el antiguo entrenador del Barcelona.



Van Gaal se despidió de la selección, en la que es su tercera etapa.



"No continuaré como técnico de la selección de Países Bajos. Fue mi último partido en mi tercer mandato", declaró Van Gaal (71 años).



"Lo que dejo es un grupo excelente, a nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con muchas destrezas. He sido entrenador durante 20 partidos y no hemos perdido ni uno solo, esto se debe a algo", añadió.



Van Gaal será sustituido a partir del 1 de enero por Ronald Koeman, cuya designación fue anunciada hace varios meses.