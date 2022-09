Escándalo mundial: se hacen públicos los correos del padre de Leo Messi y el Barcelona

“La exigencia principal de Messi era una prima de 10 millones de euros, condición sine qua non (expresión latina que significa ‘sin la cual no’). El Barcelona rechazó darle esos 10 millones de manera inmediata porque no podía, pero aceptó pagar esa cifra si el club recuperaba el índice de facturación que tenía antes dela pandemia. El presidente le dijo a Messi, entonces, que cuando el club volviese a facturar 1100 millones de euros se comprometían a pagarle esos 10 millones y el futbolista continuó su estrategia de presión y se negó a ese aplazamiento de la prima que exigía”, contaron los periodistas en el podcast “Barçaleaks: así se arruina un club de fútbol”.

En el podcast, Urreiztieta y Suárez hablan de “codicia sin límite, virulencia y agresividad de la familia” cuando el club les confesó que no podía pagar por la situación que atravesaba. “Todo está escrito. Hay correos que rozan la humillación por parte de los directivos del Barça, como por ejemplo los del CEO del club en términos de ‘por favor, si no supone ningún inconveniente’ o ‘si nos les ocasiona ningún perjuicio’, y a esto la familia Messi accionaba de una manera increíble: cuando llegaba el día en el que Messi debía recibir su pago, eran las 8:45 de la mañana y no veía la actualización de su cuenta, el club recibía un correo electrónico reclamando el atraso y pidiendo explicaciones en un tono bastante imperativo, de por qué no se había ingresado ya el dinero del jugador.