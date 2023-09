España aplasta a Georgia en el día de Lamine Yamal

Los goles de Morata (22, 40, 66), Dani Olmo (38), Nico Williams (68), Lamine Yamal (74) y Solomon Kverkvelia (28) en propia puerta colocan provisionalmente a la Roja, con seis puntos, segunda del grupo A, por detrás de Escocia.



España llegaba a Tiflis bajo la presión de su tropiezo en marzo contra Escocia y obligada a buscar puntos para enderezar el rumbo en busca de uno de los dos primeros puestos de la llave que dan acceso al torneo continental.



La victoria supone, de paso, un espaldarazo para el seleccionador Luis de la Fuente, salpicado por el escándalo en torno al suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.



"Era importante ganar, la victoria da tranquilidad, da calma", aseguró De la Fuente, tras el partido.



La Roja salió desde el inicio a hacerse dueña del balón frente a una Georgia, que esperó atrás sus oportunidades para tratar de sorprender al contraataque.



- Morata marca el camino -

España se hizo dueña del esférico con Rodri como catalizador del juego de la Roja, que se adelantó pronto cuando Morata cabeceó a gol un centro al área de Marco Asensio (22).



La Roja apretaba encerrando en su área a Georgia, que pronto vio aumentar la cuenta rival al empujar el balón a su propia portería Kverkvelia al intentar despejar (28).



Georgia no conseguía sacudirse la presión rival, que se tradujo en una internada de Dani Olmo en el área para hacer el 3-0 con un disparo ajustado al palo (38).



Dos minutos después, una nueva combinación entre Fabián y Morata terminó con el segundo tanto del delantero del Atlético (40).



España tomaba una ventaja, pero al precio de las lesiones de Olmo, que sufrió un golpe en la rodilla en la jugada de su gol, y de Asensio, que se sentó y pidió el cambio.



"No sabemos todavía el alcance de su lesión, no parece que sea grave, pero vamos a esperar", dijo De la Fuente.



Los dos lesionados fueron sustituidos por Nico Williams y Lamine Yamal (44), que se convirtió en el protagonista del día.



Yamal se convirtió con su entrada al campo en el jugador más joven de la historia en debutar con la Roja con sólo 16 años y 57 días, batiendo el récord establecido por su compañero Gavi en 2021.



- "Un sueño" -

El joven debutante también rompió el récord de Gavi como goleador más joven de la Roja al cerrar la cuenta española casi al final del partido.



"Es como un sueño, estoy viviendo un sueño, estoy muy feliz", dijo Yamal tras el encuentro.



España se fue con buenas sensaciones al descanso, pero tras la pausa y bajo una lluvia torrencial, la Roja sufrió unos primeros minutos de desconcierto.



Georgia adelantó líneas, intensificando su presión hasta encontrar el gol del honor cuando Giorgi Chakvetadze cazó un balón en el área y su disparo se coló bajo el cuerpo de Unai Simón (49).



El tanto espoleó a Georgia que durante unos minutos metió a España en su área, aunque la Roja pronto empezó a sacudirse la presión local haciéndose de nuevo dueña del balón.



España volvió a tomar las riendas del partido para continuar ampliando su cuenta cuando Morata puso el 5-1 con un disparo cruzado ante la salida del portero Giorgi Mamardashvili (65).



El tanto cortó el impulso dado por su gol a Georgia, que ya solo se dedicó a defenderse del aluvión visitante, lo que no impidió que Nico Williams (68) y Lamine Yamal completaran la cuenta (74).



España mira ahora a su encuentro contra Chipre el martes en Granada, donde tratará de seguir en la senda de la victoria.